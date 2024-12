Campeã de A Fazenda, Jaque vive novo amor e diz: 'Sempre quis Power Couple'

"Fui de cancelada a campeã"

Jaquelline Grohalski desbravou o mundo dos famosos com a participação no BBB 18. Segunda eliminada do reality da Globo, a influenciadora saiu da atração, segundo ela, cancelada e sem saber o que fazer por não entender o momento de auge dos ataques de haters na internet.

Eu era uma menina muito jovem e estava sendo julgada sobre tudo. Não me deram espaço para entender. De repente, saí da minha casa, do conforto da minha família e o cancelamento veio a partir do meu reality. Era tudo muito novo.

A Fazenda 2023: Jaquelline em ação durante a formação da 12ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Imaturidade, na visão de Jaquelline, contribuiu para que não tivesse vida longa dentro do Big Brother Brasil 18. "Na vida, a gente tem que ter tranquilidade para fazer coisas novas, de se jogar e se permitir. No BBB, eu tinha 23 aninhos e vinha de Rolim de Moura, cidade do interior de Rondônia. Era muita novidade, eu era imatura e tive que aprender no dia a dia. Mas aprendi, fiz uma releitura do que queria para a minha vida, do que não queria e foi muito bom".