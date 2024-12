Juju Salimeni é diagnosticada com Burnout e faz desabafo sobre trabalho

A ex-panicat ainda disse que precisou tomar medicação. "O meu ritmo de trabalho é insano e já vivo nessa loucura há mais de 15 anos. Eu não tenho férias, não tenho fim de semana, não tenho um dia livre que possa ficar longe das redes sociais. Me preocupo 24 horas por dia com os compromissos, com as postagens, com as gravações, com os conteúdos... Hoje cancelei tudo e precisei tomar medicação, mas continuo aqui preocupada, porque a minha agenda de trabalho está lotada até domingo. Vou fazer o que conseguir e, no próximo ano, vou diminuir esse ritmo porque, se a gente não para, somos parados à força".

Imagem: Reprodução/Instagram