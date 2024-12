Anitta revela descontrole em voo por conta de TPM: 'Ia ter sido cancelada'

Anitta contou que quase brigou com algumas crianças em um voo por conta de sua TPM (Tensão Pré-Menstrual).

O que aconteceu

A cantora contou que havia algumas crianças em seu voo e por conta da TPM, estava com os hormônios a flor da pele. "Tinha umas crianças no meu voo, que eu juro, gente, gritavam, brincavam, choravam, implicavam. Tava faltando muito pouco, teve uma hora que a criança gritou tão alto que quase que eu gritei de volta: 'Chega dessa por**. Caralh*. A criança está gritando há 3 horas. Por*.'", disse a artista em seu Instagram.

Anitta lembrou do meme da 'mulher do avião' e falou que poderia ter sido cancelada se tivesse tomado alguma atitude. "E eu ia virar a nova mulher do avião. Por causa da minha TPM. E aí, gente, eu ia ter sido cancelada por conta desse descontrole hormonal. E no dia seguinte, vulgo hoje, eu ia estar em uma alegria só e ia esquecer o porquê eu gritei com a criança. [...] É mais forte do que a gente".