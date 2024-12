Como foram os últimos meses de Brittany Murphy, morta há 15 anos?

A atriz Brittany Murphy morreu há exatos 15 anos, quando tinha 32. Ela foi encontrada morta no banheiro da casa em que vivia com o marido e sua mãe, e a causa da morte foi dada como pneumonia, Agora, colegas de elenco do último filme que ela trabalhou, falaram sobre os seus últimos meses em vida.

O que aconteceu

O último filme em que Brittany trabalhou foi "Algo Maligno", lançado apenas em 2014. Ed Winter, chefe de assistência, contou para a revista People que ela estava muito doente. "Com pneumonia, muito anêmica, e tomando medicações. Tudo isso combinado foi o que matou ela".

A atriz Katie O'Grady, que dividiu o set com Brittany, disse que estava preocupada com sinais alarmantes na saúde mental e física dela. Ela se lembra dela como sendo "frágil" e visivelmente "passando por um momento difícil," com o elenco e a equipe geralmente tendo a sensação de que precisavam "ser gentis com ela."