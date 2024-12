Golpistas hackeiam Grace Gianoukas e anunciam falsa morte da atriz

Grace Gianoukas, 61, teve seu perfil no Instagram hackeado nesta quinta-feira (19). Ao aplicarem golpe, criminosos ainda anunciaram a falsa morte da atriz.

O que aconteceu

Grace Gianoukas teve o perfil invadido por criminosos, que anunciaram a morte da atriz como parte de uma 'estratégia de marketing'. Com o objetivo de aplicar golpes nos seguidores da artista, ele publicaram a notícia alarmante para atrair ainda mais pessoas para as redes sociais.

Na sequência, os golpistas divulgaram um esquema de investimento com rápido retorno como se fossem a atriz. Nesse golpe, os criminosos afirmam que ao transferir um certo valor para eles, a pessoa pode resgatar uma quantia superior de forma instantânea. No entanto, após a transferência do dinheiro, quem cai nesse esquema costuma não ver nenhum retorno.