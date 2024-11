Sophie Charlotte tem perfil hackeado; veja quem já teve a conta invadida

Sophie Charlotte, 35, teve seu perfil no Instagram invadido por golpistas.

O que aconteceu

Na noite desta segunda-feira (25), os seguidores da atriz se depararam com postagens estranhas, em que ela, supostamente, oferecia um trabalho rápido com dinheiro fácil na conta. Ela conseguiu apagar postagens feitas após ter o perfil hackeado.

Na conta de Sophie, apareceram stories com "oportunidades de trabalho rápido" para "renda extra". Além das publicações nos stories, os golpistas também compartilharam uma imagem no feed, de "nota de esclarecimento", afirmando que não iriam apagar as postagens feitas.