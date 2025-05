Selton Mello comemora três anos sem cigarro após 25 anos fumando

O artista também falou das consequências dessa decisão. "Demorei 6 meses pra tomar algum drink, muito medo de uma recaída. Um dia testei um vinho com os amigos, e deu certo, zero vontade de fumar. Café, eu demorei mais de 1 ano pra tomar de novo, medo enorme de associar. Hoje, tomo café tranquilamente."

Selton Mello ainda falou o que o motivou a largar o cigarro. "Sabe o que mais me ajudou nos primeiros meses do processo? A percepção de que aquilo fede muito! Quando via alguém fumando, eu me aproximava, para testar se teria vontade e o que sentia era repulsa e isso me ajudou muito mesmo!"