Luiza Possi desabafa após ter Instagram hackeado: 'Já tinha acontecido'

Luiza Possi, 40, desabafou nesta sexta-feira (11) após ter seu perfil no Instagram hackeado.

O que aconteceu

Golpistas invadiram a conta da cantora para divulgar propagandas de fraudes. Os posts usaram fotos da artista e conversas adulteradas prometendo uma maneira de conseguir renda extra.

Luiza ainda não conseguiu recuperar o perfil, com mais de 1,8 milhão de seguidores. Desde a manhã até a tarde desta sexta-feira, as publicações dos hackers seguem no ar.