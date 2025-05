Grávida, Dani Calabresa explica inspiração de nome para primeiro filho

Dani Calabresa, 43, que está grávida do seu primeiro filho, fruto da relação com Richard Neuman, deu dicas sobre o nome da criança.

O que aconteceu

A atriz gravou um vídeo ao lado do seu cachorro, Pingo, e contou que se inspirou em um filme da Disney. "Finalmente chegou o momento de revelar qual vai ser o nome do irmãozinho... Vamos dar uma dica. É um bicho bem lindo e fofinho, tem a ver com Disney e boina."