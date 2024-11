Fábio Porchat tem perfil no Instagram hackeado por golpistas

Ainda no comunicado, a equipe do humorista garantiu que já estão se movimentando para recuperar o perfil. "As devidas providências já estão sendo tomadas para resolver a situação. Por favor, desconsiderem qualquer mensagem ou postagem suspeita até que o perfil seja recuperado", disseram na nota.

Nas publicações feitas pela conta após as 15h30 desta terça-feira (26), os criminosos prometeram um rápido investimento com retorno de um lucro elevado. Usando fotos de Fábio Porchat, eles estimularam os seguidores a entrar em contato, mostrando investimentos de R$ 15 mil com o dobro do retorno.

Em outro Story, os hackers disponibilizaram um link para cadastro do CPF e orientações sobre como realizar o depósito dos 'investimentos'. Eles ainda publicaram falsos relatos sobre a veracidade do negócio.