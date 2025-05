Vibrador, masturbação: Claudia Raia fala abertamente sobre sexo com filhos

A atriz também destacou que não tem tabus com Sophia: "Fomos ao ginecologista, sentei do lado, ela disse que eu poderia ficar, é muito natural [entre a gente]. Sempre falamos de tudo, de masturbação, de tudo".

Ela é, aliás, uma defensora da masturbação. Quando esteve no programa "Bem Juntinhos", do GNT, Claudia Raia disse que a masturbação é importante para que as pessoas possam se descobrir, encontrar seus pontos mais erógenos e, dessa forma, melhorar o desempenho sexual na hora H. Conforme a artista, uma boa dica na hora de se tocar é fazer uso de brinquedinhos.

Claudia Raia e Sophia Raia Imagem: Eny Miranda/Divulgação

Vibrador de presente aos 12

Intimidade de Raia com Sophia foi frutificada desde a pré-adolescência. No início do ano, Claudia Raia disse que presenteou a filha com um vibrador quando Sophia tinha 12 anos.

Revelação ocorreu durante entrevista para um programa da televisão portuguesa, quando Claudia falou sobre o uso de vibradores: "Os brinquedos [sexuais] ajudam e muito. Hoje, os vibradores são brinquedos com prescrição médica. Tenho 17 vibradores em casa".