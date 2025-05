Clima pesou em 'Bambuluá': Como Angélica foi parar em treta teen do filho

Angélica, 51, foi parar no meio de uma treta envolvendo o filho Benício Huck, 17, e a nora, Duda Guerra, 16. A polêmica, que colocaria a população de "Bambuluá" de pernas pro ar —em referência ao programa infantil apresentado pela loira no início dos anos 2000—, ontem, foi o assunto mais comentado no mundo dos famosos.

Mas, afinal, como o nome da apresentadora entrou na história? O perfil da artista curtiu um comentário que fazia referência à nora no Instagram. A publicação dizia: "Angélica sempre maravilhosa, discreta, uma família de respeito. Daí vem uma enviada, com espírito de barraqueira, querendo fama a todo custo, sujar a imagem".

Não demorou para o "descuido" ser percebido pelos fãs e pela imprensa. Logo, o assunto "Angélica curte comentário" foi parar nas redes sociais e sites especializados na cobertura de celebridades. A repercussão foi tão grande que a apresentadora, conhecida pelo comportamento discreto, precisou soltar um pronunciamento.