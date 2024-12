3 vezes Fazendeiro e primeira treta: Yuri é 3º colocado em A Fazenda

Ele também encarou a roça três vezes.

Yuri teve destaque ao fazer parte do G4 e pela forte amizade com Gui. O grupo, além dos dois, também era formado por Luana e Sacha.

Durante sua participação no reality, teve intensas discussões com diversos peões. Seus maiores atritos foram com Gilsão (com quem protagonizou a primeira treta da temporada), Albert, Fernando e Juninho.

