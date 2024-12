Cinco roças e amizade com Yuri: Gui é 4º colocado de A Fazenda

Gui conquistou o Poder do Lampião duas vezes na temporada. Além disso, dormiu na Baia três vezes.

Gui teve destaque com sua forte amizade com Yuri, que ganhou muito destaque nas redes sociais. Junto com Sacha e Luana, eles formaram o chamado G4.

No início do reality, o Gui protagonizou intensas discussões com o cantor Zaac e o chef de cozinha Fernando. Depois, teve embates diretos e acalorados com Albert e Juninho.

