Gilsão x Yuri Bonotto: entenda a primeira treta de A Fazenda 16

Sem citar nomes, ele citou que uma pessoa famosa deu em cima de sua mulher. "Foi uma história que uma pessoa bem famosa começou a mandar direct pra minha mina. E aí, eu tive uma discussão com essa pessoa pelo Instagram, essa conversa vazou na internet e veio à tona. Foi isso que ele trouxe."

O influenciador completou. "Ele [Gilson] veio envenenar todo mundo. Ele já veio com essa narrativa porque ele já sabia que eu iria entrar. Se ele falou coisa da minha mulher, é porque ele catou coisa minha. Ele já estava contra mim."

