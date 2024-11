Namorada de Gui comenta supostas provas de traição: 'Não esperava tanto'

Victoria Odorico, namorada de Gui Vieira, deu sua opinião sobre as supostas provas de traição a ela, que Fernanda publicou após sair da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após uma semana fora das redes sociais, Victoria voltou a comentar sobre a suposta traição de seu namorado, Gui Vieira. Há cerca de uma semana, a ex-peoa Fernanda Campos voltou a mencionar um "segredo" sobre uma suposta traição de Gui Vieira: o ator teria flertado com uma de suas amigas, Maju, quando já namorada Victoria.

Em entrevista ao "De Hoje a Oito", podcast do iBahia, Victoria garantiu que conversou muito com Guilherme antes de ele entrar no reality, mas que ainda assim o episódio "a pegou de surpresa". "[Ele disse] Você tem que ter uma cabeça boa, confiar em mim. Muita coisa pode aparecer", contou.