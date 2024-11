É o 'tio do pavê'? Albert é homofóbico com 'bromance' favorito de A Fazenda

Desde o início do reality, Yuri e Guilherme se aproximaram e já até ganharam apelidos de fãs que shippam os dois como um bromance (amizade entre homens).

Ele insinuava ações entre os dois, coisa que Yuri nunca deu liberdade [...] E eu não sei porque, já faz um tempo que Albert solta piadocas completamente sem noção para a relação de amizade e carinho que o Yuri tem com o Gui

Dieguinho, apresentador do Central, concordou com ela e ainda comparou as atitudes de Albert no programa com as de um "tio do pavê", que só faz piadas sem graça.

