Quem era Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta que morreu após AVC

Carreira de influencer. Em 2022, Fernanda Britto contraiu covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, resolveu investir em uma carreira digital. Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente. Hoje, seus perfis contam com 1,1 milhão de seguidores na primeira rede social e 1,7 milhão na segunda. Por anos, ela foi responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio de Janeiro.

A influenciadora estava internada desde o dia 4 de dezembro na Casa de Saúde São José. Fernanda ficou com um quadro neurológico grave após sofrer o AVC. A informação foi confirmada a Splash.

A especialista em etiqueta não resistiu e morreu na manhã desta quarta-feira (18), em decorrência de complicações do AVC. "Ela estava em um quadro bastante delicado e não resistiu", disse um advogado da família a Splash.

Fernanda será cremada em uma cerimônia restrita para familiares e amigos próximos. A cremação teria sido um pedido da influenciadora. Ainda não há horário para a cerimônia.