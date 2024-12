Fernanda Britto, influenciadora de etiqueta, morre aos 64 anos

Oferece curso de boas práticas. Fernanda oferece um curso online denominado Poder da Etiqueta. Ela ensina etiqueta social, corporativa, familiar e coletiva em suas 45 aulas e oferece uma mentoria de elegância. "Técnicas avançadas de comunicação, postura, linguagem corporal e vestimenta adequadas", escreve.

Carreira de influencer. Em 2022, Fernanda Britto contraiu covid-19 e passou 150 dias internada. Quando se recuperou, resolveu investir em uma carreira digital. Na época, o criador de conteúdo e social media do influencer Kadu Pacheco sugeriu para ela a criação de humorísticos em formato de esquete para as redes sociais.

Fernanda ganhou popularidade no TikTok e no Instagram rapidamente. Hoje, conta com 1,1 milhão de seguidores na primeira e 1,7 milhão na segunda rede social. Por anos, ela foi responsável por receber executivos e delegações estrangeiras no Rio de Janeiro.





Ela foi hospitalizada em Curitiba após passar mal e, em seguida, foi transferida para o Rio. "Nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde. Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela", escreveu sua equipe, na ocasião.