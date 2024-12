Sem alho pra Sandy: cantora revelou não comer tempero de dieta do namorado

O namorado de Sandy, 41, Pedro Andrade, causou surpresa entre os seguidores no Instagram ao compartilhar detalhes sobre sua dieta. O médico de 34 anos revelou, na última semana, que inclui uma grande quantidade de alho em sua alimentação, durante 60 dias, com o plano de repetir esse ciclo três vezes ao ano. Curiosamente, Sandy não é chegada no tempero.

"Hoje começo meu terceiro ciclo anual de alho em jejum. Eu uso durante 60 dias três vezes por ano, não consecutivo, pois posso criar sensibilidade ao alimento (como todo alimento que você consome com frequência — devemos respeitar a sazonalidade de Deus). É difícil encontrar na literatura científica um alimento com mais propriedades medicinais que o alho", explicou Andrade.

Sandy tem intolerância a alho

Curiosamente, Sandy já contou a Nossa, em 2021, que tem intolerância a alho. "Meu estômago é sensível", disse, na época. A cantora tem outras restrições alimentares. Ela, por exemplo, diz preferir abusar das ervas e das especiarias do que colocar sal em excesso.