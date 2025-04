Internada em SP, Preta Gil recebe visita da sobrinha: 'Juntinhas'

Flor aproveitou a visita para mostrar um vídeo em que está cantando ao lado de Gilberto Gil em um show, na última sexta-feira. Na canção "Tempo rei", o cantor recebe nomes de destaque da música, como Sandy, Marisa Monte e Lulu Santos.

O câncer de Preta Gil

Diagnosticada com câncer em janeiro de 2023, Preta Gil já passou por duas grandes cirurgias e chegou a anunciar a cura da doença. O câncer, no entanto, voltou com tumores em dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter, o que obrigou a artista a retomar o tratamento.

Ela foi no último dia 2 de abril ao Rio de Janeiro para realizar uma bateria de exames e tomar medicamentos e viajou transferida para São Paulo para dar sequência nos cuidados médicos. A artista tem planos de ir aos Estados Unidos para participar de tratamentos experimentais.

Em conversa com a Veja, o cantor Gilberto Gil falou sobre os planos da filha para o tratamento: "Não está definido que ela vá. Está dependendo da avaliação dos laboratórios, um em Nova York e o outro em Los Angeles".

O cantor, que está na estrada com uma turnê de despedida dos palcos, também falou sobre como as redes sociais têm ajudado Preta. Ela costuma compartilhar atualizações de sua saúde. "Isso promove a solidariedade e dá força. Mesmo que as pessoas não façam milagres, ajudam que milagres aconteçam."