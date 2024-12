Como funciona a dieta do alho de Pedro Andrade, o namorado de Sandy?

Pedro Andrade, 34, médico e novo namorado de Sandy, 41, causou surpresa entre seus seguidores no Instagram ao compartilhar detalhes sobre sua dieta, na quarta-feira (11). Ele revelou que está incluindo uma grande quantidade de alho em sua alimentação, durante 60 dias, com o plano de repetir esse ciclo três vezes ao ano.

"Hoje começo meu terceiro ciclo anual de alho em jejum. Eu uso durante 60 dias três vezes por ano, não consecutivo, pois posso criar sensibilidade ao alimento (como todo alimento que você consome com frequência — devemos respeitar a sazonalidade de Deus). É difícil encontrar na literatura científica um alimento com mais propriedades medicinais que o alho", explicou Andrade.

E emendou: "Eu aprendi com um paciente a dar uma grelhada nele de um minuto com azeite, isso tira um pouco do gosto ardido e deixa mais tolerável sua utilização. Já faço o da semana, depois vou tirando um por dia, amasso e consumo de estômago vazio. [Bebo] 500 ml de água em seguida. Se ingerirmos com os alimentos, ele perde parte das propriedades medicinais por competir com outros nutrientes a absorção."