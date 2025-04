Alane Dias é flagrada em clima de romance com Francisco Gil em show

Os boatos de que Alane Dias, 26, e Fran Gil, 30, estão vivendo um romance voltaram a ganhar força após a dupla ser flagrada em clima de romance. Eles foram filmados em clima de intimidade durante show da turnê de Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo, no último sábado (12).

O que aconteceu

Viralizou nas redes sociais vídeos de Alane e Fran colados no gradil agarradinhos. Ele beija o rosto da ex-BBB e fala algo em seu ouvido, enquanto ela retribui o gesto de carinho com um beijo no pescoço do filho de Preta Gil.

"Alane do BBB e Fran filho da Preta assumidos e fofos demais no show do Gilberto Gil", escreveu @suelensantana08 nas redes.