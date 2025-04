Leci Brandão tem alta após passar mal durante show em SP

Leci já está em casa, no Rio de Janeiro, em repouso e recuperação tranquila. "Ela teve alta ontem mesmo, no início da noite, e foi para casa. Teve um pico de pressão que acabou deixando-a tonta. E segue bem, graças a Deus. Fez uma bateria de exames e está tudo ok. Vai seguir trabalhando normal, como os médicos autorizaram", disse o empresário.