'Vale Tudo': Alice Wegmann conta que já foi traída por amigas, assim como Solange

A atriz também refletiu sobre sua sexualidade. "Me encantar por uma mulher ainda não aconteceu, mas pode acontecer um dia. E acho que vou estar de bem comigo para viver essa relação, se eu quiser. Se eu falar que sou [bissexual], vão me chamar de ‘bi festinha’. Também prefiro não me classificar como hétero. Sou uma pessoa que tem desejos e que se redescobre a cada dia", definiu na entrevista.

A química em cena com Humberto Carrão, seu par na ficção, levou fãs da novela a torcerem pelo casal na vida real. "É muito legal perceber que a gente tem essa química, esse poder de convencimento e encantamento. É um reflexo de que o nosso trabalho está sendo bem feito", analisa a atriz.

Alice compartilhou que trabalharia com Carrão para sempre. "É um homem que admiro muito, fez trabalhos incríveis. Mas não só por isso. Ele é um parceiro generoso, que troca, que brinca, que valoriza a equipe. É um cara cuidadoso com quem está à sua volta, coisa que eu prezo muito. Além de decorarmos o texto, temos de olhar para os lados. E ele faz isso com maestria, sabe? Nas folgas, a gente se reúne em rodas de samba... Ele é um cara muito pé no chão, e isso me inspira".