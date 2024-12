'Meu melhor não foi suficiente': repórter demitida da Globo fez Fantástico

A jornalista Ana Zimmerman foi demitida da RPC, afiliada da Globo no Paraná, no início do mês. Em conversa com Splash, a jornalista desabafou sobre deixar a empresa a poucos dias de completar 30 anos de contrato: "Dei o melhor de mim e não foi suficiente".

O que aconteceu

Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (1995). Anos depois, a profissional estudou direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Jornalista trabalhou na Globo Rio de Janeiro, como repórter esportiva, entre 1995 e 2000. Ela deixou a capital fluminense, em 2000, e foi viver no Paraná a pedido da Globo. Ana chegou a cobrir jogos da seleção brasileira de futebol.