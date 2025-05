O desespero de Maria de Fátima antes de golpe fatal em 'Vale Tudo'

Nesta segunda-feira (12) em "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima disfarça para Ivan, que estranha o fato de Raquel estar dormindo. Ivan não consegue convencer Raquel a ficar com os dólares.

Logo após, Maria de Fátima avisa a César que fará Raquel ficar contra Ivan, no entanto, ao final do capítulo, a ardilosa fica desesperada ao ver a mãe e o namorado juntos. Ela deduz que os dois devolverão o dinheiro para Marco Aurélio e entra em pânico.

Isso acontece pouco tempo antes dela conseguir se apossar da mala cheia de dólares. Além disso, a moça colocará a culpa pelo sumiço do dinheiro em Ivan, garantindo o término do relacionamento dele com Raquel.