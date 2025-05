Família de 'Madruguinha' critica ausência de colegas do SBT em funeral

A morte do humorista Jailson da Silva, de 62 anos, conhecido como Madruguinha do Brasil, gerou um desabafo da família nas redes sociais. Segundo os parentes, o SBT não ofereceu qualquer tipo de ajuda para o funeral.

O que aconteceu

O irmão de Jailson, Reinaldo da Silva, lamentou a ausência de colegas de trabalho no sepultamento. Rinaldo disse que nenhum integrante do The Noite compareceu ao enterro."Ninguém se manifestou, ninguém veio prestar suas últimas homenagens. Só a família e alguns fãs estiveram presentes", escreveu ele no Instagram. O humorista morreu na madrugada de sábado (10), vítima de um ataque fulminante.

Jailson era figura constante no quadro "Roda Solta", sátira do Roda Viva, dentro do programa de Danilo Gentili. Ainda segundo a família, apesar da dedicação ao humor e da presença na TV, o apoio esperado não veio no momento mais difícil.