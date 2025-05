Vale Tudo hoje (12): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (12) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima disfarça para Ivan, que estranha o fato de Raquel estar dormindo. Celina aceita o convite para ser madrinha da filha de Laís e Cecília. Afonso sofre um acidente de bicicleta. Celina diz a Afonso que Heleninha está com vergonha de Tiago. Tiago promete a Marco Aurélio que não sairá sozinho com Heleninha. Ivan não consegue convencer Raquel a ficar com os dólares. Maria de Fátima avisa a César que fará Raquel ficar contra Ivan. Ivan sente que deu um mau exemplo para Bruno. Fátima fica desesperada ao ver Raquel com Ivan, e deduz que os dois devolverão o dinheiro para Marco Aurélio.