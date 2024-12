'Meu melhor não foi suficiente': Zimmerman sobre deixar afiliada da Globo

Eu vivi o meu último dia de trabalho sem saber que seria o último. No momento em que fui comunicada da demissão, pouco depois das 7h, não havia muitos colegas na Redação. Mas voltei no dia seguinte, depois do exame demissional, para me despedir dos amigos que fiz durante a minha jornada na RPC. Foi um momento bem emocionante, de muitos abraços, muitas memórias e, como não podia deixar de ser, de muitas lágrimas. Ana Zimmerman, ex-repórter da Globo no Paraná

Splash procurou a RPC através do GRPCOM (Grupo Paranaense de Comunicação) para saber o que teria motivado a demissão e se outras demissões haviam sido feitas. A direção do grupo ficou de retornar, mas até o momento da publicação desta matéria, não houve resposta.

Ana diz não crer em interferência da TV Globo no Rio de Janeiro, já que são empresas independentes. "Aliás, recebi muitas mensagens de carinho e apoio dos amigos que fiz quando eu trabalhei na Globo Rio, de 1998 a 2001. Nenhum deles mencionou que tinha conhecimento da minha demissão ou se este assunto foi discutido na emissora".

Ana Zimmerman trabalhou na RPC de janeiro de 1995 até dezembro de 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @anazimmerman

Ela diz que não estão claras as motivações do seu então gestor para a dispensa no canal. "O gestor que me demitiu não deixou muito claras as razões — o que é meio praxe da empresa. O que me machucou como profissional foi que a minha saída foi num ano em que fiz um excelente trabalho, inclusive de repercussão nacional. O meu sentimento é o de que dei o melhor de mim e não foi suficiente".

Ana não acredita que sua demissão tenha sido causada pela demanda jornalista-influenciadora e multitarefa — quando se faz muitas funções ao mesmo tempo de produção, reportagem, edição, trabalho na TV e redes sociais: "Nós, profissionais experientes, acompanhamos as redes sociais e as novas tecnologias".