Novo homem? Próximas cenas de Nelson em 'Garota do Momento' serão chocantes

Nesta segunda-feira (12), em "Garota do Momento" (Globo), Nelson entrega uma quantia em dinheiro a Alfredo. Logo depois, Anita, Guto e Alfredo temem a presença do vilão.

No entanto, Guto chegará a se impressionar com o comportamento do pai.

Nos capítulos seguintes, Nelson vai surpreender Edu ao dizer que deseja se tornar um novo homem. A mudança será tão visível, que Anita e os filhos acreditarão na redenção do personagem.