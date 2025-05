Fogosa: Odete surge com outro bonitão e provoca ex-amante em 'Vale Tudo'

Nesta semana, a empresária aparece com outro rapaz: o jovem Heitor (Vinícius Redd). Os dois se divertem com um jogo de realidade virtual no quarto, quando Marlon entra de surpresa. Isso deve acontecer no capítulo da quarta-feira (14), segundo o jornal Extra.

Garçom fica possesso ao ver Odete com outro e parte para cima de Heitor. Marlon se empregou no hotel só para ficar perto da ricaça, que se surpreende com o ataque de ciúmes.

Odete interrompe a briga e manda Marlon sair imediatamente. Sem paciência e autoritária, ela exige também que ele peça demissão do hotel.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.