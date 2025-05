Reality culinário afasta Ana Maria do 'Mais Você'; tudo sobre novo programa

Novo reality apresentado por Ana Maria Braga, 76, "Chef de Alto Nível" tem previsão de estreia para dia 17 de junho.

Sobre o reality

24 participantes competem em provas individuais e em grupo. O programa é a versão brasileira de "Next Level Chef", criado por Gordon Ramsay e reúne amadores e profissionais.

As provas acontecem em três níveis de cozinha. No melhor andar, os utensílios de cozinha são modernos, no intermediário e no pior eles são mais limitados.