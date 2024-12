Gilsão é eliminado na 2ª roça especial de A Fazenda 16 com 8,89% dos votos

Para Gilsão, ela disse. "Gilsão, essa é sua primeira roça. Hoje o Brasil conhece o Gilsão de verdade, independente de qualquer polêmica."

Depois, falou com Gui. "Gui, seu maior desafio era provar que o Binho de Chiquititas cresceu. Você conseguiu muito mais e amadureceu."

Galisteu, depois, comentou com Juninho. "Juninho, você desde criança sentiu a pressão dos holofotes. Você veio aqui e se mostrou. A gente gostou desse novo Juninho."

Por fim, se dirigiu a Vanessa. "Nêssa, depois que você se libertou do medo, conseguiu se mostrar no jogo. É a única mulher no Top 7."

Ela finalizou. "Os quatro são maiores hoje do que quando chegaram. A vida é um aprendizado constante."