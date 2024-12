Albert admite após deixar A Fazenda: 'Fui ridículo em alguns momentos'

Eliminado na 1ª roça especial de A Fazenda 16 (Record), Albert publicou um vídeo em suas redes sociais na noite de segunda-feira (16).

O que aconteceu

O ex-peão começou o vídeo falando sobre ter cometido alguns erros. "Estou me inteirando de tudo, do que eu posso digerir, do que eu posso revalidar. Tem coisas, sim, que eu tenho que assumir, de alguns excessos, de algumas derrapadas, de algumas situações as quais não cabem dentro da minha proposta de game".