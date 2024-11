Ex-BBB Maycon celebra harmonização nos glúteos: 'Autoestima aumentou 100%'

O ex-BBB Maycon Cosmer, 28, falou sobre o resultado de sua harmonização nos glúteos nesta quinta-feira (28).

O que aconteceu

O cozinheiro, que ficou conhecido como Tio da Merenda no BBB 24, explicou que sua autoestima aumentou 100%. "Hoje, me sinto mais leve e seguro, até para escolher minhas roupas. Tenho liberdade para usar camisas por dentro da calça sem me preocupar com a 'pochete'", disse ele, em entrevista à revista Quem.