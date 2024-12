Vanessa insiste em paixão por Sidney e conta expectativas: 'Lá fora'

Vanessa conversou com Juninho sobre sua atração por Sidney na tarde deste domingo (15) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na casa da árvore, Vanessa lembrou da vez em que assumiu para Sidney que gostava dele. O peão, no episódio, negou sentir o mesmo e deixou claro que não teria um relacionamento com ela.

Para Juninho, Vanessa disse que teve uma segunda conversa com Sidney "sobre a gente ficar junto". A peoa disse que eles poderiam conversar fora do reality e peão respondeu que "tá bom". "Ó Vanessa", brincou Juninho, em tom de celebração. "Mas não sei se ele vai querer, né. Porque ele falou que me vê como amiga e tá focado no jogo", rebateu ela.