Sacha diz que não guardará rancor de Sidney: 'Que a gente trabalhe junto'

Sacha disse ainda só ter atacado Sidney após também ser atacado pelo ator. "A partir do momento que comecei a sofrer agressões suas, eu tive que me posicionar. Você me forçou a fazer isso, cara. Nunca te hostilizei antes de você me hostilizar."

Quando você me xingou, eu fiquei calado. Infelizmente você me forçou a jogar na cara do Brasil quem você é . Sacha Bali

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 8 após saída de Luana e Flor? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

LIVES