Albert é eliminado na 13ª roça de A Fazenda 16 e quebra recorde da edição

Albert deixou o reality após receber apenas 0,85% dos votos do público para permanecer no jogo. Em sua despedida, ele se emocionou. "Não tinha outra forma de jogar meu jogo, sabia que era arriscado, de forma independente. Não sei se assustei o pessoal", disse. "Vim para me curar. Precisava disso para a minha vida".

Eu me despeço de realities. [...] Do fundo do meu coração, a diferença entre preço e valor, eu sempre falo: o preço é o prêmio em dinheiro, o valor é voltar e encontrar minha família e seguir minha estrada, de repente por caminhos novos. Cabeça erguida sempre. Fiz tudo que foi possível em cada canto dessa Fazenda. Albert

Ele ainda revelou que, agora, torce para que Gilsão vença o reality, apesar de considerar o jogo do aliado "passivo". No entanto, "pelo andar da carruagem", ele afirma que Sacha deve ganhar o jogo.

