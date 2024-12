'Um blockbuster surpresa': NYT exalta 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres

O jornal norte-americano New York Times destacou o filme "Ainda Estou Aqui" como "blockbuster surpresa" que alavancou as esperanças do país chegar ao Oscar.

O que aconteceu

Décadas após Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar, Fernanda Torres, 59, pode ter a chance de conquistar a estatueta dourada com um papel em um filme que despertou intensos questionamentos no país, escreveu o jornal. A reportagem traz uma entrevista com a atriz brasileira, a quem destaca como "aclamada por si só" e o cineasta Marcelo Rubens Paiva.