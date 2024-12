Fran desabafa após fim com Grossi por vício em jogos: 'Exigiu coragem'

Franciele Grossi, 34, falou sobre o fim do seu casamento com Diego Grossi, 42, em entrevista ao Gshow após ele expor vício em jogos de azar.

O que aconteceu

A ex-BBB disse que não foi fácil tomar a decisão. "É um período de muito aprendizado e crescimento. Foi uma escolha necessária para o bem de todos. É uma decisão que exige coragem. Mas como todo término, dias de boas, outros nem tanto."

A influenciadora, que conheceu Diego no BBB 14, não quis detalhar o período em que conviveu com o vício do marido. "Esses são assuntos muito sensíveis e que dizem respeito a ele. Prefiro não entrar em detalhes sobre isso, mas posso dizer que foram momentos desafiadores, onde tentei dar o meu melhor apoio."