Após separação, Diego Grossi confessa vício em jogos: 'Perdi minha família'

Diego Grossi, 42, que se separou de Franciele Grossi, 34, contou ter se libertado do vício em jogos de azar.

O que aconteceu

Nesta quinta-feira (12), o ex-BBB contou que por causa do vício, perdeu não só sua casa, como a sua família. O empresário ainda agradeceu o carinho do público. "Quero agradecer as mensagens de apoio e carinho. Foi uma coisa que escondi por muito tempo. Tem mais ou menos um ano que comecei a jogar... Comecei a fazer propaganda de casa de apostas e de repente joguei, tive um ganho alto e continuei jogando, mas nunca mais ganhei. Tirei dinheiro de onde não podia tirar para jogar, sempre achando que ia recuperar. Virei noites e madrugas, pedi dinheiro emprestado pare amigos... Isso mata. Se não mata, desmoraliza. O fundo do poço não tem fundo. Não tem limites", começou.

Diego ainda disse que segue em tratamento e afirmou que quer recuperar a família que formou com Fran. Os dois, que se conheceram no BBB 14 (Globo) e ficaram juntos por 10 anos, são pais de Enrico, 4. "Ainda estou em tratamento e me curando... Na verdade, não tem cura. Todo dia você tem que abdicar do jogo e das coisas que estão te fazendo mal. Perdi a minha família e a minha casa. Estou tentando correr atrás da minha família e da pessoa que eu amo. Tudo isso, o jogo me tirou. O bem material é o mínimo das coisas, só a ponta do iceberg".