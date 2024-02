Festivais grandes finalmente descobriram o K-pop

Em 2022, o Lollapalooza Chicago chamou J-Hope do BTS para levar seu trabalho solo como atração principal, o que deu um boom nas vendas do evento. O show estava completamente lotado e com um mar de "army bombs" (lightsticks do grupo). No mesmo ano, TXT se apresentou em um palco secundário, e pelo sucesso, retornou como headliner ano passado com nomes como Billie Eilish, Kendrick Lamar e Red Hot Chilli Peppers.

O Coachella mesmo, inteligentemente chamou as Blackpink, que reúnem o espírito do evento: popularidade e influência, para serem atrações em 2019. Deu muito certo e o quarteto retornou em 2023 como headliners com uma superprodução, o "Pinkchella".

Atualmente, os Stray Kids vêm sendo anunciados em uma série de festivais; eles estiveram no Lollapalooza Paris e estarão presentes no BST, British Hyde Park, um dos maiores eventos musicais de Londres, onde as Blackpink foram o primeiro grupo de k-pop a se apresentar.