Stray Kids: tudo que você precisa saber sobre o grupo e os shows no Brasil

3RACHA escreve praticamente todas as músicas do grupo. Além de performers, o grupo conta com Bangchan, Changbin e Han, que formam o 3RACHA e escrevem diversas letras. Eles inclusive usam nomes diferentes, de rappers underground: Bangchan é CB97, Changbin é SPEARB e Han é J.ONE.

locals are gonna be the 2nd one to experience 3RACHA Chan live before me haha pic.twitter.com/gGyfiedInK -- ??? ?? ?? (@namchanhyung) September 23, 2023

O som deles sempre foi uma mistura de EDM com hip hop e com produção de Bangchan. Bangchan não é apenas o líder, integrante mais velho e um dos rappers principais do grupo, ele também produz várias faixas do SKZ, que sempre cultivou um som bastante característico. É fácil reconhecer uma música do grupo pelo estilo que eles possuem.

Eles já venderam mais de 10 milhões de discos físicos no mundo inteiro. Em um período onde comprar discos é cada vez mais raro, SKZ se mantém no top 10 da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica). Em pouco mais de seis anos de carreira, o grupo já lançou 14 EPs, 5 álbuns de estúdio, 4 compilados, 36 singles e 78 MVs (clipes musicais).

0:00 / 0:00

Eles venceram o programa Kingdom: Legendary War, da MNET. O programa, que ocorreu em 2021, teve participação de outros vários grupos famosos (BTOB, ATEEZ, The Boyz, iKON, SF9) que competiam semanalmente com performances grandiosas. Stray Kids brilhou muito com uma série de números épicos. Destaque para Han e Seungmin que cresceram muito durante a competição.