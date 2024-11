Grupo Stray Kids anuncia shows no Rio de Janeiro e São Paulo em 2025

Um dos maiores grupos de K-pop do momento, Stray Kids, anunciou datas na América Latina, com passagens pelo Rio de Janeiro e São Paulo.

O que aconteceu

As duas apresentações prevista no Brasil acontecerão em abril de 2025. No Rio de Janeiro, acontecerá no Estádio Nilton Santos no dia 1?, e em São Paulo o evento ocorrerá no MorumBIS, no dia 5.

Essa será a primeira passagem do grupo pela América Latina. Além do Brasil, eles se apresentarão no Chile, Peru e México com a turnê "dominATE". Com mais de 40 datas pelo mundo todo, a turnê acabou de passar pela Ásia e Oceania.