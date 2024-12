Luciana Gimenez viaja de executiva e filho caçula de econômica: 'Aprender'

Luciana Gimenez fez declaração em podcast sobre segredos financeiros no início do mês. Ela contou sobre viajar em classes diferentes no avião com o filho caçula, Lorenzo Gabriel.

O que aconteceu

A apresentadora falou do assunto no PodSê, o podcast do Serasa. Medida é uma das maneiras que ela encontrou para educar o filho e ensinar a dar valor às conquistas.

Antes, Luciana comentou sobre a expertise do filho com finanças: "Token é uma coisa que eu odeio. Esse negócio de pix é chato também. Eu sou do mesmo time do meu filho Lucas, não sei mexer. O meu filho menor, de 13 anos, tem a conta, investimento e levou minha banqueira à loucura enquanto não arrumou um jeito de ver os investimentos dele no banco"