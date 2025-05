Juliette aparece com boca e nariz inchados após sofrer acidente doméstico

Juliette Freire, 35, contou em suas redes sociais que sofreu um acidente doméstico.

O que aconteceu

A cantora apareceu com o nariz e os lábios inchados após ter batido com o rosto contra uma porta em sua casa. "Acabei de bater a boca e o nariz. Não sei se quebrou. Acho que sim, né? Quebrou, não. Mas que está meio torto, está", observou ela, em um vídeo divulgado nos stories de seu Instagram.

Juliette procurou um hospital, onde tirou radiografia e foi informada de que sofrera uma microfratura no nariz, sem gravidade. "Estamos com uma pequena fratura à direita. Não tem um desvio de grande porte", explicou o médico que a atendeu, em um vídeo publicado pela ex-BBB.