Gui é o primeiro peão salvo da 12ª roça de A Fazenda 16

Guilherme foi o primeiro nome salvo da 12ª roça roça de A Fazenda 16 (Record). Ele está no top 8.

O que aconteceu

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os quatro peões na roça."Uma coisa é fato: as amizades duplicam as alegrias e dividem as tristezas. Agora, mais do que nunca, a vitória do seu companheiro significa a sua derrota."

Flor. "Você atuou com a politica da boa vizinhança e transitou entre os grupos. Nunca é uma escolha fácil, mas ainda acho que você poderia ter escapado dessa roça."