Vanessa brinca com toco de Sidney: '2ª vez que eu passo vergonha por macho'

Na tarde de quinta-feira (12), Vanessa brincou com Sidney em A Fazenda 16 (Record) sobre ter levado um fora do peão. Vanessa se mostrou interessada no ator, mas Sidney não correspondeu.

O que aconteceu

A peoa brincou, fazendo alusão à sua participação no "Casamento às Cegas" (Netflix). "Segunda vez que eu passo vergonha por macho em rede nacional. Tem que rir da desgraça."

Sidney riu. "Ela não tira isso da cabeça."