Planta faz isso? Gilsão, Vanessa e Juninho não mereciam estar na final

Sacha intragável para a casa

Kerline ainda apontou que existe algo no Sacha que atrapalha a casa inteira. O problema é que ninguém sabe o que é.

Tem algo no Sacha, alguma atitude dele que é muito desagradável, né? Só não é para o G4 porque são muito amigos e, enfim, colaboram em pensamento ali do mesmo pé. E o que [é] ainda não sei, não consigo descobrir. E nem a gente vai descobrir, tá, porque não vão falar.

Kerline

